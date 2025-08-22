Больше 1,2 млн человек посетили московский фестиваль «Вкусы России»

Более 1,2 млн человек посетили московский фестиваль «Вкусы России», который проходит на ВДНХ. Его будут проводить до 24 августа, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фестиваль «Вкусы России» проводят в мегаполисе уже четвертый раз. Во время него посетители могут увидеть, насколько богатая гастрономическая культура в РФ.

На территории фестиваля работает Город профессий АПК «Я в Агро». Там в интерактивном виде гости могут узнать о современных профессиях, технологиях, инновациях в сельском хозяйстве.

Помимо этого, для гостей создали культурно-развлекательную программу. Проводят кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы. Организованы выступления фолк-коллективов и народных ансамблей. Собянин посетил мероприятие вместе с Министром сельского хозяйства Оксаной Лут.