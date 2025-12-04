«Большая задача»: Герман-младший оценил передачу «Ленфильма» властям Петербурга

Режиссер Алексей Герман-младший заявил, что решение передать киностудию «Ленфильм» в ведение «Смольного» приведет к лучшим результатам, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я считаю, чем больше „Ленфильм“ будет интегрирован со Смольным, с Комитетом по культуре Петербурга, тем лучше. Перед киностудией стоит большая задача по осмыслению своей репертуарной политики и восстановлению современного большого кинопроизводства», — сказал кинодеятель.

По его словам, студии нужна «молодая кровь»: следует делать ставки на интеграцию с молодыми кадрами и активно привлекать студентов. После смены ректора в Государственном институте кино и телевидения Петербурга есть надежда на активное участие студентов в работе «Ленфильма».

В 2026 году студия запускает пятый сезон проекта «Ленфильм-дебют»: 10 начинающих кинематографистов смогут при поддержке мэтров доработать свои первые сценарии.

