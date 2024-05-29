Более восьми тысяч человек посетили театр «Наш дом» в Химках этой весной

В Химках этой весной театр «Наш дом» посетили более 8 600 жителей и гостей городского округа. С начала теплого сезона зрители увидели 80 спектаклей разных жанров, передает пресс-служба администрации городского округа Химки.

Среди наиболее популярных— «Шукшинские рассказы», «Маскарад», «Аленький цветочек» и другие.

Театральные постановки с участием профессиональных артистов посещают люди разных возрастов. Чаще на спектакли в театр «Наш Дом» приходят дети от 4 до 13 лет и взрослые от 23 до 63 лет. Особой популярностью пользуются спектакли: «Шукшинские рассказы», «Маскарад», «Пиросмани», «Аленький цветочек», «Трактирщица», «Человек из Подольска», «Карлик нос», а также «Сказка о царе Салтане» и «Аладдин и волшебная лампа».

Одна из последних премьер — «Калека с острова Инишмаан». Артисты рассказали историю о монотонной жизни коренного населения Ирландии. Люди всеми силами пытаются вырваться из мучительных обстоятельств, стать цивилизованнее. И вот им выпадает шанс — на остров приезжает группа профессионалов для съемки фильма «Человек из Арана». У местных жителей появляется возможность изменить свою жизнь.

«Труппа театра «Наш дом» регулярно участвует в фестивалях и гастрольных проектах всероссийского и международного масштабов. Блистательные артисты, оригинальные режиссерские решения, яркий репертуар, построенный на образцах русской, зарубежной классики и современной драматургии, не перестают удивлять и притягивать зрительскую аудиторию со всего Подмосковья», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что театр работает уже 28 лет. За последние время «Наш дом» получил новое световое и звуковое оборудование, инструменты, сценическую электрическую лебедку и другое оснащение. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Для них в репертуаре есть свыше 90 постановок на любой вкус.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.