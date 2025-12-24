Более трех тыс школьников Подмосковья приняли участие в конкурсе вокальных коллективов

Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов прошел 23 декабря на базе школы № 10 в Реутове, где выступили свыше трех тысяч школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В региональном этапе конкурса приняли участие более 120 коллективов и свыше трех тысяч исполнителей в возрасте от 7 до 17 лет. Мероприятие прошло на базе школы № 10 городского округа Реутов.

Победителями регионального этапа стали 11 коллективов, еще 18 заняли призовые места. Эти участники представят Московскую область на федеральном уровне.

Школьники выступали в пяти номинациях: школьные хоры, вокальные ансамбли, семейные коллективы, коллективы «Движения первых» и специальная номинация, посвященная Владимиру Шаинскому. Конкурсные номера были приурочены к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы.

Организаторы отметили, что конкурс способствует развитию детского хорового движения, повышению вокального мастерства и уважению к культурному наследию.

