Более сорока мероприятий подготовили в Ленинском округе ко Дню защиты детей

В подмосковном Ленинском городском округе для всех юных гостей и жителей муниципалитета подготовили около 40 мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей и началу летнего сезона, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе запланированы творческие мастер-классы, развлекательные игры, художественные выставки, музыкальные концерты и многое другое.

«Для юных жителей и гостей округа мы подготовили разнообразную программу, чтобы подарить детям радость и незабываемые впечатления. Пусть каждый ребенок растет в любви, заботе и имеет все возможности для счастливого и яркого будущего. А этот день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Игровые программы «Да здравствует лето» пройдут в нескольких населенных пунктах, включая Бутово, Битцу, Новодрожжино и Дрожжино, а 1 июня — в Боброво. В парках Ленинского округа 1 июня состоится праздничная программа «Город профессий» со множеством развлекательных активностей и традиционной раздачей бесплатного мороженого.

Библиотеки округа также подготовили разнообразные мероприятия на все выходные дни. Маленьких жителей Мисайлово, Молоково и Володарского ждут детские игровые программы. В поселке Развилка 1 июня с 12:00 на Центральной площади будут проводиться игровые программы и творческие мастер-классы. Театральное представление будет организовано для юных зрителей в Петровском. А дети деревни Калиновка смогут принять участие в интерактивной программе «Здравствуй, Лето!».

Кроме того, в День защиты детей и в первый день лета на территории Малого Тарычевского пруда в городе Видное пройдет праздничное мероприятие. В программе — мастер-классы, концерт с участием местных талантов, выступление кавер-группы и дискотека. Для самых маленьких гостей будет организована анимационная программа. Также будут работать фуд-корт с лимонад-баром и мороженым, пройдут конкурсы от ведущего, и будет много воздушных шаров.

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