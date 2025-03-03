Более пяти тысяч химчан отметили Масленицу в парках

Для жителей и гостей была организована насыщенная праздничная программа — десятки различных активностей для детей и взрослых. Всего Масленицу в парках отметили порядка пяти тысяч химчан.

Традиционно главной площадкой для народных гуляний стал парк Толстого. Его посетили почти три тысячи человек. С наступлением весны жителей поздравила глава городского округа Елена Землякова.

В парке Толстого провели масштабную тематическую программу «Солнечная Масленица». На территории работали интерактивные площадки, масленичные аттракционы, блинный двор, ярмарки и фотозоны. Для самых творческих провели различные мастер-классы. Кульминацией празднования стало сжигание чучела Масленицы.

Кроме того, зиму проводили в Доме культуры «Лунёво», для гостей и жителей города организовали программу «Широкая Масленица», а в Доме культуры «Контакт» зрителей порадовал ансамбль русской народной песни «Сударушки». Народные гуляния провели и в парках «Экоберег», «Дубки», Величко. На всех локациях желающих угощали вкусными блинами и чаем.

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