Более чем в 60 парках Подмосковья пройдет областное спортивное событие «Зимние рекорды»

20 декабря более чем в 60 парках Московской области пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Зимние рекорды». Гости примут участие в турнирах «Кубок белого валенка» и спортивных мастер-классах, посетят массовые занятия по скандинавской ходьбе и концертные программы, а также выставки «История зимних рекордов» и другие активности. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк культуры и отдыха в Жуковском ждет гостей на разминке с профессиональным тренером, забеге «5 верст» и турнирах по волейболу и футболу. Посетители смогут принять участие в спортивных играх и соревнованиях по шахматам, а после согреться ароматным чаем на станции.

Центральный парк Победы в Долгопрудном приглашает всех желающих принять участие в «ДедМорозной разминке», эстафете для детей и массовом занятии скандинавской ходьбой. Для гостей парка пройдут командное состязание «Гонка клюшек», конференция Дедов Морозов и показательные выступления профессиональных фигуристов. В течение всего мероприятия будут работать станция с горячим чаем и зона теплого очага.

В парке им. В. Талалихина в Подольске гости смогут присоединиться к костюмированному забегу Дедов Морозов, посетить праздничную дискотеку и открытую тренировку по хоккею. Всех желающих приглашают на массовую зарядку «К зимним рекордам готов» и в фотозону «Теплый очаг».

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске проведет массовую зарядку, занятие скандинавской ходьбой и открытый турнир по зимнему волейболу. Также все желающие смогут угоститься горячими напитками и посетить фотовыставку, посвященную спортсменам округа.

В парке «Детский городок» в Щелково пройдут эстафета-квиз, разминка «В ритме танца» и мастер-класс по зимним видам спорта. Кроме того, гости встретятся с Дедом Морозом и снегурочкой, посетят анимационно-игровую программу «Игры с Котиком Дзынь» и уютную станцию со сладостями и горячими напитками.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.