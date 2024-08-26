Более 85 тыс человек посетили фестиваль народного творчества в Подольске

В городском округе Подольск вблизи культурно-просветительского центра «Дубровицы» завершился фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Его посетили более 85 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале выступили артисты Московского областного государственного театра балета «Русский балет», основной миссией которого является популяризация русского классического балетного искусства и сохранение наследия русской классической школы. Труппа выступает на сцене уже более 40 лет. На сцене в Подольске артисты исполнили фрагмент из балета «Привал кавалерии».

Фестиваль состоялся в округе уже в 15 раз. В этом году в нем приняли участие 28 любительских народных и образцовых творческих коллективов из 18 городских округов. Их выступления оценивали профессиональное жюри, а лауреатов представили к призам и наградам. Также в рамках события были организованы сельскохозяйственная выставка и ярмарка народных промыслов.

Помимо этого, для гостей подготовили фудкорты, зону аттракционов, музейный квартал и многое другое.

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» включает в себя концертно-театральный зал, в котором могут разместиться 600 гостей, выставочное пространство, зал для организации танцевально-развлекательных мероприятий на 150 человек. Также учреждение обладает органом, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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