Фото - © Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Талдомского г.о.

Более 800 человек приняли участие в «Фестивале журавля» в Талдоме

В минувшую субботу на территории биостанции заказника «Журавлиная родина» в деревне Дмитровка Талдомского округа состоялся ежегодный праздник «Фестиваль журавля». Мероприятие посетили 850 человек. Этот праздник проводится в «Журавлиной родине» уже более 30 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль журавля» дает уникальную возможность соединить экопросветительский проект и культурное мероприятия, помогая популяризировать знания о редких видах птиц, тем самым способствовать его сохранению.

Для гостей фестиваля приготовили насыщенную культурную программу. Перед посетителями выступили фольклорные коллективы школ искусств округа и Дворца культуры «Прогресс». Местные производители представили свою продукцию с журавлиной тематикой на ярмарке изделий народных промыслов и ремесел. Для детей и взрослых были организованы творческие мастер-классы. Маленьких посетителей развлекали игры с Бабой Ягой на Поляне сказок, а для больших были подготовлены тематические фотозоны. Гостей угощали чаем из дровяного самовара.

Для всех желающих сотрудники заказника провели лекции в музее болот и экскурсии к местам обитания журавлей.

В рамках «Фестиваля журавля» состоялся гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце». Для участия в нем надо было приготовить блюдо из овощей и фруктов оранжевого цвета. Победителей наградили дипломами и памятными призами.

Организаторы фестиваля: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Талдомский информационно-методический центр культуры при поддержке администрации Талдомского городского округа.

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