Более 8 тыс человек посетили выставки Химок этой осенью

С начала осеннего сезона выставочный комплекс «Артишок» посетили более 8 тыс. жителей и гостей городского округа Химки. За это время здесь организовали 13 выставок в разных направлениях искусства — живопись, фотография, творческие проекты, иммерсивная выставка и другое. Экспозицию представили в 10 разделах комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждая экспозиция выставок уникальна — за осенний сезон здесь организовали 6 персональных выставок художников и фотографов. Представили выставку «Химки. Взгляд истории в искусстве» — где свои работы презентовал Союз художников Подмосковья. На картинах — объекты архитектуры и пейзажи Химок. Также в комплексе организовали выставку-конкурс «Типичные Химки. Семейные истории» — 24 местных художника представили 50 картин. Каждая работа отражает индивидуальный взгляд автора на повседневные ситуации, традиции и обычаи, которые существуют в семьях Химок.

В числе тематических выставок — экспозиция макетов и экспонатов из музеев МКБ «Факел», НПО «Энергомаш» и «Лавочкина, а также выставка „Химки глазами искусственного интеллекта“ — здесь представили картины, написанные нейросетью, интерактивные медиа экраны и проекции.

Особой популярностью среди гостей пользовалась иммерсивная выставка фотографий — «Запах Родины моей». Характерная особенность выставки — эффект присутствия, гости смогли не только рассмотреть фотографии, но и почувствовать запах каждой композиции, а также погрузиться в атмосферу снимков с помощью звуков. А любителей художественных снимков порадовала выставка местных фотографов «НЕтипичные Химки. Жизнь с другого ракурса» с авторскими снимками локаций города.

Сейчас в «Артишоке» проводят масштабный фестиваль школьных музеев. В одном пространстве собраны экспозиции школьных музеев Химок, которые раскрывают историю города, демонстрируют достижения военного времени, а также рассказывают о современных подвигах бойцов СВО. На стендах — более 500 экспонатов из 19 музеев школ. Юные химчане знакомятся с историей родного города в военное время, изучают значимые исторические события и узнают о подвигах героев. А по завершении фестиваля ребят ждет творческая работа — написание эссе на военную тему.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется особой популярностью среди жителей и гостей округа. Экспозиция комплекса представлена в 10 тематических разделах, каждый из которых регулярно обновляют и дополняют новыми экспонатами. Еженедельно здесь проводят творческие мастер-классы для детей, а также бесплатную экскурсию для всех желающих.

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