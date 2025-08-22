Более 7,5 тыс жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню флага

«Единая Россия» в Московской области организовала во всех муниципалитетах региона праздничные мероприятия: автопробеги, флешмобы, концерты и мастер-классы. День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа, передает пресс-служба партии.

В этом году эта дата выпадает на пятницу. Праздник посвящен символу государства и значимым событиям современной российской истории. Официальное установление Дня флага состоялось в августе 1994 года.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, история российского флага, который сегодня является одним из главных официальных символов России, началась три с лишним века назад.

«Ещё в 1669 году бело-сине-красное полотнище подняли на первом русском корабле „Орёл“ во время царствования Алексея Михайловича. Позднее, в 1705 году, Пётр I издал указ, согласно которому триколор должны были поднимать на торговых судах. Триколор отражает всё то, что нас объединяет — великое прошлое, богатую культуру и высокие идеалы. Белый цвет символизирует чистоту и свободу. Синий — веру и сплочённость. Красный — мужество и самоотверженность тех, кто в разные времена сражался за родную землю. Пусть при виде флага наши сердца неизменно наполняются гордостью и уважением к предкам и великой стране, в которой мы живем», — сказал Игорь Брынцалов.

На территории села Дединово, которое считается Родиной отечественного триколора и первого русского военного корабля «Орел», местные единороссы организовали концерт, танцевальный флешмоб с флагами и раздачутриколоровских лент. Дединовцы, как и жители округа Луховицы, в состав которого входит это село, гордятся тем, что живут на Родине первого русского военного корабля «Орел» и российского флага.

«По старой доброй традиции ежегодно 22 августа мы собираемся на площади у стелы кораблю „Орел“. Здесь 17 мая 1669 года впервые был поднят российский триколор. Для меня как коренного жителя Дединова этот праздник важен, и я им горжусь», — сказала жительница Дединова, депутат муниципального округа Луховицы от фракции «Единая Россия» Ирина Попова.

«Корабль „Орел“ строили дединовские плотники и голландские мастера. Голландцы обратились к российскому правительству с просьбой решить вопрос по флагу. Они были опытными мореплавателями и знали, что в средние века корабль без флага считался пиратским, подлежал уничтожению», — говорит местный краевед Сергей Кочетков.

В Жуковском более двухсот участников — молодежь, активисты, дети военнослужащих и ребята из пунктов временного размещения выстроились в символические границы России, держа в руках шары цветов триколора. После флешмоба для детей военнослужащих и ребят из ПВР организовали экскурсию в Жуковский городской музей. Юные участники смогли прикоснуться к истории города, узнать о его становлении и увидеть уникальные экспонаты.

«В такие моменты особенно остро понимаешь, что мы единая страна, и что воспитание уважения к флагу и истории начинается именно с таких мероприятий. Для моих детей это не просто праздник, а настоящая школа патриотизма, где они чувствуют гордость за свою Родину», — отметила жительница Жуковского, Елизавета.

В Щёлково прошло масштабное шествие. Участники пронесли 20-метровый триколор, символизирующий единство и мощь страны. Участник специальной военной операции Иван Попик, особо отметил важность патриотического воспитания молодежи.

«Видно, что у ребят горят глаза, они гордятся своей страной. Это значит, что мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе», — отметил Иван Попик.

Также в Щелковском парке культуры и отдыха запланирован фестиваль с развлекательными точками, включая аквагрим, мастер-класс по плетению маскировочных сетей и насыщенную концертную программу.

А на живописном холме рядом с Волоколамским кремлем, объединив представителей молодого поколения и единороссов, развернутый над городом российский триколор стал центром внимания и главным символом торжества.

В Ленинском выложили Государственный флаг из сотен бумажных сердец белого, синего и красного цветов — масштабную инсталляция размером 15 на 10 метров.

«Это было очень красиво и трогательно. Огромный флаг из сердец произвел сильное впечатление — видно, что акция подготовлена с душой», — поделилась своими впечатлениями жительница города Видное Ирина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.