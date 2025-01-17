Более 72 тыс человек посетили ярмарки проекта «Креативный маркет» в Москве

В столице провели первую серию ярмарок в рамках программы «Креативный маркет». С ноября на них пришли свыше 72 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

Они купили более 5,5 тыс. товаров десятков брендов из столицы и других российских регионов.

«Ярмарки проходили на 6 площадках, самой популярной стал парк „Кузьминки“. Общий оборот компаний — участников проекта превысил 6 млн рублей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались детские книги, наборы для творчества, новогодние сувениры», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Первая ярмарка прошла в крупном деловом комплексе в центре мегаполиса. На нее приехали 12 московских издательств. Они представили посетителям произведения отечественных и зарубежных писателей, литературу, посвященную бизнесу, психологии, искусству и т. д.

Пять ярмарок приурочили к Новому году и Рождеству. Три из них состоялись в парках «Кузьминки», «Ходынское поле» и «Красная Пресня». На них продавали елочные игрушки, мыло ручной работы, модные аксессуары, бижутерию и многое другое.

В пространстве «АКИ.лаб» провели ярмарку с продукцией столичных компаний из индустрии моды и дизайна. Там были представлены предметы гардероба, столовый текстиль, картины, плакаты.

Еще один маркет состоялся в Центральном выставочном зале «Манеж». На нем можно было купить товары столичных брендов: сделанные вручную косметички, броши, чокеры, подсвечники, вазы, парфюмерные наборы и диффузоры для дома.