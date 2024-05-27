Более 700 уникальных старинных книг хранятся в библиотеке Люберец

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий с муниципальным куратором партпроекта «Культура малой Родины» Александром Мурашкиным ознакомились с уникальными изданиями, хранящимися в фонде Центральной библиотеки им. Сергея Есенина. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В День славянской письменности и культуры прикоснулся к многовековой истории. Ознакомился с уникальными изданиями, хранящимися в фонде Люберецкой Центральной библиотеки им. Сергея Есенина. Это церковные книги, датированные 1816-м, 1775-м и даже 1570-м годами. „Деяния и послания Святых Апостолов“, „Страсти Христовы“, „Житие Святых“ — лишь несколько экспонатов на старославянском языке. Всего в специальном хранилище библиотеки — порядка 700 старинных книг. Время от времени они участвуют в выставках и исторических семинарах», — сказал Ружицкий.

Директор учреждения Евгения Ерченкова поделилась историями поступления томов в книгохранилище. Библиотеке их в разные годы дарили люберчане.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.