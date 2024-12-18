Более 700 медиков и учителей посетили спектакль в Люберцах

Более 700 медиков, учителей, а также семьи участников СВО, представители обществ инвалидов и «Особенная мама» посмотрели постановку по пьесе М. Камолетти «Боинг Боинг» в Люберецком дворце культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пьеса «Боинг Боинг» вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняющаяся в мире. Она поставлена в 60 странах мира и переведена на 40 языков.

«Вместе с коллегой депутатом Наталией Скисовой пригласили сотрудников из сфер здравоохранения, с которыми тесно сотрудничали в рамках депутатской деятельности в уходящем году. Гости насладились историей молодого успешного архитектора Бернара, который умудряется одновременно встречаться с несколькими стюардессами. Однако его тщательно продуманная схема рушится, когда все три девушки оказываются в Париже одновременно. Помогает Бернару разруливать череду комических ситуаций его школьный друг», — отметил депутат фракции «Единой России» в местном Совете депутатов, муниципальный координатор проекта «Здоровое будущее» Роман Антоненков.

Он подчеркнул, что данное мероприятие стало возможным благодаря активистам люберецкого отделения «Союза женщин России», директору Центральной библиотеки им. С. Есенина Евгении Ерченковой и председателю комиссии по здравоохранению Общественной палаты округа Наталье Феоктистовой.

Также перед представлением выступил виртуоз игры на балалайке, лауреат различных конкурсов Юрий Шутов.

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