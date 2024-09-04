Более 600 тысяч человек посетили фестиваль «Театральный бульвар»

В Москве завершился фестиваль «Театральный бульвар», его посетили более 600 тысяч человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Каждую площадку посвятили отдельной сфере театрального искусства. Например, Тверской бульвар — оперетте, Страстной — иммерсивному и визуальному направлению, Цветной бульвар — цирку. На импровизированных сценах можно было увидеть спектакли «Современника», «Ленкома» Марка Захарова, Московского театра Олега Табакова, Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя и других. Программа объединила свыше 1,6 тысячи начинающих и знаменитых артистов.

«Участие в проекте приняли 76 коллективов. Они представили больше 480 театральных и музыкальных постановок. Помимо этого, жителей столицы и туристов приглашали на открытые репетиции, мастер-классы и в творческие лаборатории. Пять тысяч посетителей попробовали себя в роли актеров», — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, для гостей проводили концерты и встречи с ведущими режиссерами страны. На творческих занятиях было создано более тысячи единиц реквизита для спектаклей.