Более 600 гостей посетили мероприятия «Ночи искусств» в музее Чайковского в Клину

3 ноября в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств», на которой побывали более 620 жителей и гостей Подмосковья. Музей-заповедник каждый год присоединяется к акции и готовит для нее специальную программу мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Весь вечер гости могли бесплатно посетить выставочные проекты музея: «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить — значит петь». В вечерние часы прошли экскурсии по мемориальному дому композитора.

Специально для акции «Ночь искусств» была подготовлена тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете» по кабинету брата П. И. Чайковского Модеста. Он был поклонником итальянского искусства: в его кабинете можно увидеть копии работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Донателло, Тициана, предметы декоративно-прикладного искусства из разных стран, предметы быта конца ХIХ — начала ХХ веков.

В рамках экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь» большие и маленькие посетители приняли участие в семейной игре «Все искусства в гости к нам» и игровой программе «Сказки ученого кота».

Завершился вечер одноактными балетами «Шопениана» и «Анна Каренина» в исполнении артистов Московского областного государственного академического театра «Русский Балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

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