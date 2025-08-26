Более 500 гостей собрал праздник народных традиций «Три Спаса» в Чехове

23 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов состоялся праздник народных традиций «Три Спаса» под девизом «Три Спаса отмечаем — лето провожаем!». Отметить праздник трех Спасов в Мелихове собрались более 500 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничные мероприятия начались с традиционного освящения яблок, которыми после совершения обряда, могли угоститься все желающие.

В музыкальной программе приняли участие оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» и театр песни «Столица», вместе с актерами которого гости учились водить хороводы. Мелиховский театр «Чеховская студия» представил инсценировки по рассказам А. П. Чехова.

В этот день для посетителей провели 8 мастер-классов, на которых учили изготовлению свечей из вощины, росписи деревянных изделий, созданию обережной куклы, рисованию акварелью, плетению на коклюшках и многому другому.

Кроме того, состоялись турнир по яблочным шашкам, который давно стал традицией праздника «Три Спаса», и ярмарка фермерских продуктов и изделий народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.