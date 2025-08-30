Более 500 артистов выступят на центральной площади в Ступине

В Ступине идут репетиции праздничного флешмоба. В субботу на площади выступит около 550 человек. Масштабное действо станет одним из ключевых событий в программе празднования 87-го дня рождения города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году театрализованное представление будет посвящено 80-летию Великой Победы. Его участниками станут воспитанники спортивных школ, творческие коллективы и любительские объединения округа. Интригующим элементом шоу станет участие в нем военной техники.

«Постановка, будет идти не традиционные 15 минут, а значительно дольше. Участники воссоздадут историческую эпопею — от довоенного времени до наших дней», — рассказала режиссер Дворца культуры Яна Логинова.

Организаторы пригласили к участию не только профессионалов, но и всех желающих. К коллективам «Калинка», «Каприз», «Радуга танца» и другим присоединились школьники и их родители, которые разучивали вальс на мастер-классах.

Как отмечает балетмейстер Дворца культуры Артур Дворецкий, собрать такое количество талантливых людей в одно время — нелегкая задача:

«Перед Днем города у всех много мероприятий, поэтому репетируем частями, буквально по часам».

Увидеть, как история оживет на центральной площади, можно 30 августа в 15:30. Представление обещает стать одним из самых запоминающихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.