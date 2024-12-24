Более 50 тыс жителей Подмосковья приняли участие в «МастЕРских Деда Мороза»

В Московской области завершились ежегодная акция «МастЕРские Деда Мороза». Участниками мероприятия в 53 муниципалитетах Подмосковья стали более 50 тыс. детей и их родители, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В преддверии Нового года «Единая Россия» запустила добрую новогоднюю акцию на базе местных общественных приемных, а также в холлах крупных торгово-развлекательных центров. В этом году «мастерские» стартовали 14 декабря.

«Вот уже третий год „МастЕРские Деда Мороза“ пользуются огромной популярностью у жителей в предновогодние дни. Акция, организованная Московским областным региональным отделением партии „Единая Россия“, создает невероятное праздничное настроение детям, а также помогает решить проблемы взрослых. Пока дети проявляют свой творческий потенциал на мастер-классах по созданию новогодних игрушек, родители могут побеседовать с депутатами, задать волнующие вопросы, получить консультацию или помощь. Вопросы, которые нельзя решить в срочном порядке, берутся депутатами на личный контроль и на контроль общественных приемных партии в округах», — рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган.

В масштабной новогодней акции принимают участие дети в возрасте от 5 до 12 лет из многодетных, малообеспеченных семей, дети из, а также дети из семей военнослужащих, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, и новых регионов. На увлекательных мастер-классах, под руководством педагогов из культурных и образовательных учреждений и волонтеров, ребята создают своими руками елочные украшения и новогодние сувениры.

Так, 14 и 15 декабря «мастерские» работали на базе местных общественных приемных в 53 муниципалитетах Подмосковья. А 21 и 22 декабря — в холлах крупных торгово-развлекательных центров региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.