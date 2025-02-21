Более 50 праздничных мероприятий проведут в Ленинском округе в честь Масленицы

«Вместе с жителями округа проводим зиму в досуговых центрах, клубах, библиотеках, в парках и на других открытых площадках. 24 февраля масленичную неделю откроют игровые программы в жилых комплексах «Видный город» и «Бутово Парк 2» в 16:00 и 17:30 соответственно. Праздники в фольклорном стиле пройдут в Центральной библиотеке и детской школе искусств в Видном. Предусмотрены мероприятия для школьников — мастер-классы, конкурсы, знакомство со славянской мифологией. Специальные программы подготовили и для людей серебряного возраста. Их ждут в поселках Володарского, Измайлово, селе Молоково», — сказал заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Лариса Лазарева.

Основные торжества, по традиции, пройдут в воскресенье, 2 марта. Широкую Масленицу отметят на двух десятках площадок на территории Ленинского округа. Традиционные чучела сожгут на четырех из них, в том числе возле кинотеатра «Искра». Здесь гуляния начнутся около 11:00 часов. В программе — русские народные забавы, выступление творческих коллективов, интерактивные площадки и, конечно же, ярмарки с блинами.

«Самое большое чучело Масленицы высотой 18 метров сожгут на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Также сожжение масленичных чучел запланировано в Молоково и поселке Володарского», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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