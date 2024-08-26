Более 5 тыс человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Подмосковье

VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», посвященный народно-художественному промыслу — дулевскому фарфору, прошел в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе. Его посетили свыше 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля были организованы экскурсии в музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий дулевского фарфора. Гостей угощали дулевским чаем и уникальными булочками «агашками». Завершением праздника стала концертная программа.

Фестиваль «Агашка» — обладатель гран-при на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2017 году, а также бронзовый призер в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.