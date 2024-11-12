Более 360 человек посетили фестиваль духовной культуры в Солнечногорске

IV Епархиальный православный фестиваль духовной культуры «Свет Богородицы» прошел в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. В мероприятии выступили свыше 360 человек, среди них порядка 240 детей из Солнечногорска, Пушкина, Королева и Зеленограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хоровые коллективы, участники творческих объединений при приходах и воскресных школах, детских школ искусств и домов культуры представили свыше 40 номеров в номинациях «вокал», «художественное слово», «театрализованная постановка». Также была добавлена новая номинация — «фотография». Между творческими номерами зрители могли ознакомиться на большом экране с работами и творческой биографией фотографов.

«Фестиваль год от года развивается, добавляем новые номинации, приглашаем новые коллективы. У нас практически вдвое увеличилось количество участников сравнению с прошлым», — рассказала замглавы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Помимо основной программы на сцене, в фойе прошло живое исполнение инструментальных композиций, а также были организованы фотовыставки и фотозоны.

В завершении благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков поблагодарил участников фестиваля, вручил дипломы и памятные подарки.

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