Более 35 тыс человек посетили мероприятие «Семья. Лето. Парк» в Подмосковье

Почти в 90 подмосковных парках 6 и 7 июля состоялось общеобластное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Его посетили более 35 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Участники программы присоединились к торжественным семейным шествиям, насладились выступлениями творческих коллективов, посетили мастер-классы, семейные пикники и многое другое.

Так, в Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского г. о. состоялся праздничный концерт «Счастливы вместе», где свое творчество презентовали местные творческие коллективы. В Центральном парке Ногинска Богородского г. о. состоялось дефиле невест в свадебных платьях, а в Мытищинском лесопарке организовали спортивные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья», семейный забег и другие праздничные активности. В парке усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск выступил Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии, а в городском парке Шаховской посетители приняли участие в фотосессии с княгиней Шаховской и ее потомками, семейных мастер-классах и анимационной программе.

Мероприятия прошли в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.