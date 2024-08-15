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Более 300 бесплатных кинопоказов пройдет на Московской международной неделе кино

Более 70 зарубежных и свыше 40 отечественных фильмов покажут на первой Московской международной неделе кино (ММНК), которая пройдет С 23 по 28 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Мы активно работаем над развитием московского кинокластера, над позиционированием столицы как города кино. Мы с особым трепетом и ответственностью подходили к реализации Московской международной недели кино», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что в рамках ММНК состоится свыше 300 кинопоказов более чем на 30 городских площадках. Мероприятие является беспрецедентным по масштабу.

Также москвичи и гости столицы смогут посетить кинопарк «Москино», где проведут экскурсии по съемочным площадкам.

Все желающие могут зарегистрироваться на кинопоказы с 15 августа на сайте ММНК.