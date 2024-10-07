Более 30 тыс гостей посетили парки Подмосковья в ходе «Парки. Осень. Заряжай!»

В минувшую субботу почти в 70 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!». На мероприятии побывали свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы творческие мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов, ярмарки фермерских продуктов, спортивные состязания и музыкальные концерты и другие активности.

В 25 парках был организован забег в дождевиках «На перегонки с осенью»; в 24 парках работала ярмарка «Фермерский дворик»; гости 21 парка побывали на концертной программе «Симфония осени»; в 57 парках прошли тематические мастер-классы.

Так, в Парке семейного отдыха в Дубне состоялись мероприятия, рассчитанные на детскую и взрослую аудиторию. Массовый старт по осенним аллеям в забеге «Наперегонки с осенью» объединил участников спортивного клуба «Арбуз» и всех гостей парка. На финише участников ждал теплый чай, мастер-класс по карвингу, ярмарка «Ремесленников Дубны» и фотосессия у самовара, а маленьких гостей развлекала анимация и разнообразные конкурсы.

Спортивный забег «Наперегонки с осенью» прошел и в парке «Фабричный пруд» округа Реутов. Мероприятие было организовано совместно с беговым сообществом «5 вёрст». Продолжением стала лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от Татьяны Чистяковой — ландшафтного архитектора и дизайнера. К участию в творческих мастер-классах приглашались как большие, так и маленькие посетители. Завершился праздник выступлением студии-школы Аллы Духовой Todes.

В Парке усадьбы Кривякино округа Воскресенск состоялся забег «Воскресенская верста-2024». На ярмарке мастеров народных промыслов «Фермерский дворик» гости парка могли приобрести продукцию местного производства. Для любителей селфи работала осенняя фотозона. Посетителей угощали чаем из самовара. В концертной программе «Симфония осени» приняли участие местные творческие коллективы.

Викторина по биографии писателя С. Т. Аксакова «Чаепитие с Аксаковым» состоялась в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа. Для детей организовали интерактивную программу с ростовыми куклами «Волшебное путешествие в страну урожая». Осенняя ярмарка «Дары родного края» от клуба «МногоМама» предлагала посетителям фермерские продукты и сувениры ручной работы. Совместно с футбольным клубом «Энергия» прошел забег в дождевиках «Наперегонки с осенью». Для всех желающих работала тематическая фотозона «Самоварные истории Абрамцева». Завершился день праздничным концертом.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.