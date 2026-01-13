Более 29 тыс человек посетили фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье в январе

С 2 по 9 января в Подмосковье прошли отборочные этапы фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед», которые посетили более 29 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочные этапы первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха прошли в восьми муниципалитетах Подмосковья. В Люберцах мероприятие собрало 3,5 тысячи зрителей, в Лобне — 4 тысячи, в Домодедово — 4 тысячи, в Подольске — 4,5 тысячи, в Балашихе — 2,5 тысячи, в Одинцово — 3 тысячи, в Коломне — 4 тысячи, а в Дубне — 3,7 тысячи гостей.

Финалисты фестиваля опубликованы на сайте Хрустальныйлед.рф. Каждый этап завершался ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием известных фигуристов, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Шабалин.

Выступления конкурсантов оценивали чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Роман Костомаров. Организатором фестиваля выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.