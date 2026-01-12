Более 260 тыс человек посетили «Горки Ленинские» в Подмосковье в 2025 году

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье в 2025 году посетило свыше 260 тысяч человек, что стало рекордным показателем, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что год стал периодом значительных перемен. В музее реализовали масштабные инфраструктурные проекты, издали монографию «Прощальная песнь» Советского проекта» об истории создания экспозиции «Музея В.И. Ленина». Также прошли паблик-арт фестиваль «Заповедное» и фестиваль Арт-Масленица, где было установлено самое большое чучело в России. Открылась художественно-терапевтическая тропа «Лес».

Музей продолжает привлекать посетителей авторскими экскурсиями, выставками, концертными программами и фестивалями. В 2025 году в исторических оранжереях усадьбы Горки, построенных в 1910-х годах при З.Г. Морозовой-Рейнбот, возобновили усадебные традиции: высадили 200 кустов огурцов и 230 томатов шести сортов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.