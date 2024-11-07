Более 2,6 тыс человек посетили музей в Истре в рамках акции «Ночь искусств»

З ноября состоялась ежегодная акция «Ночь искусств», к которой присоединился музей «Новый Иерусалим» в г. о. Истра. Акция собрала в музее более 2 600 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день гости музея смогли посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х», которая представляет выставочный проект молодых студентов-искусствоведов, объединенный темой советской живописи 1920-1930-х годов. А вечером состоялось главное событие — прошел спектакль-перформанс, где актеры в образах художников 1920 — 1930-х вслух размышляли об искусстве, зрители услышали отрывки из дневников и писем художников, чьи портреты представлены в зале.

«Ночь искусств» открыла двери в раздел постоянной экспозиции «Особая кладовая» — сокровищницу Государственного историко-художественного музея, где представлены настоящие реликвии из фондов музея: памятники лицевого и орнаментального шитья XVI–XVII и декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов, произведения русских мастеров эмали и мастеров золотого и серебряного дела XVIII–XX столетий. Позже прошла встреча с куратором выставки, ведущим научным сотрудником художественного отдела Чернениловой Л. М., она рассказала о выставке и ее ключевых экспонатах.

Акция стала одним из поводов провести встречу-экскурсию с собирателем коллекции 20-30-х годов в музее «Новый Иерусалим» Людмилой Денисовой, которая рассказала о начале создания коллекции «невидимых» художников 20-х-30-х годов прошлого века, о личных встречах и своих впечатлениях от общения с непризнанными мастерами.

Для маленьких гостей музея бесплатно были открыты двери в Детском центре «Экспонариум», где в интерактивной развлекательной форме дети знакомились с историей, культурой, научными достижениями и выдающимися людьми Подмосковья. В этот день на выставке «Лето, краски и музей» были представлены и работы участников летних мастер-классов всех возрастов от 4 до 99 лет.

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