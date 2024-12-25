Более 250 предметов пополнили фонды Красногорского филиала Музея Победы в этом году

В этом году в фонды Красногорского филиала Музея Победы поступило 254 новых предмета. Это уникальные реликвии, переданные в дар потомками участников Великой Отечественной войны, передает пресс-служба музея.

Коллекция музея пополнилась предметами военного и гражданского быта, печатными изданиями, работами изобразительного искусства, фотографиями и др.

«Значительную часть новых поступлений составили документы первой половины XX века: почтовые карточки, открытки, воинские письма, листовки. Всего за 2024 год фонды филиала приняли на хранение порядка 80 документов. Эти уникальные свидетельства истории позволят нам, музейным работникам, историкам, раскрыть малоизвестные факты, связанные с Первой и Второй мировыми войнами, а нашим гостям погрузиться в историю, ощутить атмосферу тех времен и лучше понять судьбы людей, переживших суровое время», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Среди наиболее значимых поступлений — комплекс материалов, переданный правнуком Михаила Михайловича Кудрявцева, бывшего начальника оперотдела Красногорского лагеря для военнопленных № 27. Этот уникальный архив включает фотографии, документы и личные вещи, отражающие разные этапы жизни Кудрявцева, который служил в органах ОГПУ, НКВД и МГБ СССР. В его коллекции представлены редкие денежные знаки разных стран, включая краткосрочные обязательства Временного правительства Северной области и Временного правительства Колчака, немецкие марки Веймарской республики и Третьего рейха, советские облигации военного займа 1942 года и др.

Также Красногорский филиал Музея Победы получил комплекс материалов из собрания коллекционера Анатолия Львовича Золотого, переданный его вдовой Ниной Алексеевной. В него вошло порядка 160 предметов: почтовые советские и немецкие открытки, карточки и воинские письма, документы и листовки периода Второй мировой войны, марки СССР, Германии, Польши и Чехии, советские и немецкие массовые газеты, журналы, а также вышедший отдельным изданием текст исторического выступления Иосифа Сталина по радио 3 июля 1941 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.