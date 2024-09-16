Более 250 человек поучаствовали в празднике русской культуры и спорта в Люберцах

В новом микрорайоне городского округа Люберцы в выходные состоялся семейный праздник русской культуры и спорта «Русский двор — выходи во двор». В нем приняли более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На празднике двора в микрорайоне Зенино были организованы русские забавы, конкурсы для детей, чай из самовара, угощения, спортивные состязания и конкурсы, перетягивание каната, фланкировка шашкой от казаков, русский хоровод, сила удара, тренировка по боксу для детей. Всего участие приняли более 250 люберчан», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Организаторами праздника выступили «Русская община» округа, администрация муниципалитета и Люберецкая федерация бокса. На празднике присутствовали представители люберецкого отделения всероссийского общественного движения «Сорок сороков».

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