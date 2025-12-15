Более 25 тыс человек посетили мероприятие «Парки. Сказки. Торжество» в Подмосковье

В субботу, 13 декабря, в 87 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Гости приняли участие в сказочных шествиях и зимних квестах, посетили интерактивные программы и театральные представления, а также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мероприятие посетили более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке Мира Мытищ желающие приняли участие в игровой программе «Сказочный парк», посетили театрализованное представление от театра кукол «Огниво» и чтение сказок у очага. Также для гостей работали новогодний маркет и самоварная станция. В Резиденции Деда Мороза юные гости смастерили праздничные подарки.

В парке «Раздолье» в Одинцовском г. о. торжественно открылась Резиденция Деда Мороза. Гости посетили зимнюю игру-путешествие «Снежные тайны», театральное представление «Волшебное королевство» и танцевальную вечеринку. Также для посетителей работали самоварная станция и тематическая фотозона «В гостях у сказки».

В Свердловском парке в Лосино-Петровском г. о. гости встретились со сказочными персонажами и Дедом Морозом, сыграли в новогоднюю викторину «Елки. Шишки. Парки» и посетили театрализованную анимационную программу. Кроме того, взрослые и дети написали письма зимнему волшебнику на почтовой станции, зашли в гости к Морозу Ивановичу и получили сладкие подарки. Для юных посетителей состоялись кукольное представление «Волшебное королевство», зимний квест и творческий мастер-класс по изготовлению снеговиков из пластилина.

В парке семейного отдыха в Дубне для всех желающих прошли фестиваль-конкурс на лучший сказочный костюм, чтение сказок у теплого очага вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и праздничный хоровод с героями сказок. Также взрослые и дети посетили театральное новогоднее представление «Волшебное королевство», интерактивную программу с ростовыми куклами и зимний квест «Снежные тайны».

В Зарайском центральном парке гости приняли участие в мастер-классе по лепке снеговиков из соленого теста, посетили фотосессию со сказочными персонажами, показ советских мультфильмов и анимационную программу. Также для посетителей были открыты книжная выставка «Волшебный мир сказок», чайная станция и зона теплого очага.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.