Более 220 мероприятий проведут в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Стартовал очередной сезон масштабного туристического проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». К началу сезона подготовились и в Коломне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В городском округе запланировано более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут парк Мира, сквер им. Зайцева и Запрудский парк в Коломне, а также общественные пространства «Сосновый бор» и «Дубки» в Озерах.

В течение всего зимнего сезона по традиции будут работать Резиденция и Почта Деда Мороза, а посетители парков и скверов смогут принять участие в интерактивных играх, посмотреть театральные постановки и сфотографироваться в новогодних локациях.

В планах организаторов — открытие главных городских елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, театральный фестиваль «Рождественский вертеп», зимние забавы в парках и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.