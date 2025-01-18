Более 22 тыс экземпляров новых детских книг появилось в библиотеках Москвы

В этом месяце фонды 224 московских библиотек пополнили новые детские издания, всего около 90 наименований, сообщила пресс-служба департамента культуры города.

В подборке были и издания из столичного каталога «100 лучших книг для детей и подростков». Его ежегодно выпускает Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара вместе с партнерами.

«Всего библиотеки получили больше 22 тыс. экземпляров изданий для ребят разных возрастов. Это сборники стихотворений, приключенческие рассказы, научно-познавательная литература и многое другое», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На полках городских библиотек появились такие книги, как «Венок из колокольчиков» Ирины Пивоваровой, «Вокруг Антарктики: исследуем ледяной юг» Татьяны Медведевой, «Волга. Один год из жизни пресноводного биома» Юрия Маслова-Островича и «Белый голубь, черный слон» Евы Немеш.

Юные москвичи также могут познакомиться с произведениями писателей, поэтов и переводчиков, получивших в прошлом году премию городского правительства им. Корнея Чуковского. В библиотеки поступило 1,5 тыс. экземпляров, включая произведения Валентины Партиной, Ольги Серовой и Алены Кашуры.