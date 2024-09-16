Более 22 тыс человек посетили парк Мира в Коломне в день открытия

14 сентября в Коломне после реконструкции открылся парк Мира. В день открытия его посетили 22 тыс. жителей и гостей Коломны. Мероприятие приурочили ко Дню города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей была подготовлена праздничная программа. На территории парка работали тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и другими активностями. На главной сцене состоялся фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» при участии творческих коллективов из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области.

В этот день на территории парка Мира прошли мероприятия XII яблочно-книжного фестиваля: литературная игра «Кулинарные истории» и ботанический квест, который провел ландшафтный архитектор Дмитрий Ойнас.

Музыкальную программу праздника составили концерт «Романтика романса», где прозвучали романсы под аккомпанемент гитары, и вечернее выступление солистов и коллективов художественной самодеятельности Коломны, а также гостей из Москвы: Михаила Брагина и группы «Город 312».

Завершилась программа запуском самого большого городского фонтана.

В течение всего дня в парке работал пункт сбора гуманитарной помощи. На площадке «Все для Победы» прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Все желающие посетили выставку рисунков и смогли написать письма на фронт со словами поддержки российским военнослужащим.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.