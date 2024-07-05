Более 200 работ юных художников представят на трех уличных выставках в Москве

Свыше 200 работ участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района» представят на уличных выставках на Рождественском бульваре, в парке «Фили» и храме Христа Спасителя в Москве. Конкурс проводится с 2019 года, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

«В экспозиции вошло больше 200 произведений юных авторов. Каждое из них дает возможность тысячам москвичей узнать, какой дети и подростки видят столицу», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что такие выставки уже стали в столице доброй традицией. Еще две пройдут до конца текущего года в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово.

Работы лауреатов городского этапа конкурса жители и гости столицы смогут увидеть на Рождественском бульваре до 15 июля. На представленных рисунках изображены главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова, Останкинская башня, водонапорная башня 1901 года в районе Марьино, Сокольническая пожарная каланча, усадьбы Кусково и Остафьево, а также Тропаревский парк.

Фото - © Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Рисунки, признанные лучшими в каждом округе Москвы, до 31 июля выставлены в парке «Фили». Работы участников конкурса посвящены московскому театру «Современник», национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», проспекту Вернадского и мемориальному комплексу «Штыки» в Зеленограде.

Третья экспозиция впервые будет организована в галерее кафедрального собора Русской православной церкви — храма Христа Спасителя. Здесь все желающие смогут увидеть работы участников конкурса за все 6 лет его проведения. На рисунках изображены Новодевичий монастырь, церковь Знамения иконы Божией Матери в Перове, храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, церковь Вознесения Господня в Коломенском и др.

В конкурсе рисунка «Наследие моего района», который проводится с 2019 года, принимают участие дети в возрасте от 7 до 15 лет. С начала его проведения ребята прислали свыше 16,5 тыс. рисунков.