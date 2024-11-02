Более 200 предметов древнерусского искусства покажут на выставке в Подмосковье

Выставка, посвященная Сергию Радонежскому, уже сейчас признана беспрецедентной по размерам, масштабу, качеству и ценности выставляемых экспонатов. Уникальные произведения предоставит Третьяковская галерея, Русский музей, музей-заповедник «Петергоф», Российская государственная библиотека. Будут и редко экспонирующиеся ценнейшие вещи из запасников Сергиево-Посадского музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиева Посада.

Не так часто можно увидеть вместе известнейшие произведения иконописи, археологические памятники и реликвии XIV–XX веков, картины знаменитых русских художников, связанные с Преподобным Сергием.

Выставка должна будет показать личность Сергия Радонежского со всех сторон. Подвижник, монах, воин, одна из ключевых фигур для православия, русской культуры и Русского государства.

Выставка должна стать ключом к пониманию смысла и значения Троице-Сергиевой лавры не только для православного мира, но и для России, и мирового христианства в целом.

Возрастное ограничение: 6+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.