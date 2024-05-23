Более 200 активных долголетов Подмосковья участвовали в патриотическом фестивале

Представители комплексного центра «Серебряно-Прудский» встречали гостей на областном творческо-патриотическом фестивале «О Родине, о мужестве, о славе!» в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Фестиваль проходил в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Цель мероприятия — выявление талантливых людей старшего возраста, раскрытие их творческого потенциала, поддержание, привлечение интереса к культурно-историческому богатству нашей Родины, ее музыкальному, художественному и театральному наследию.

Участниками фестиваля стали более 200 активных представителей старшего поколения из округов: Серебряные Пруды, Зарайск, Ступино, Кашира, Озеры, Егорьевск, Домодедово, Луховицы, Московской и Тульской областей.

Программа фестиваля была разнообразна и увлекательна: площадки с тематическими мастер-классами (изготовление броши из георгиевской ленты, роспись деревянных изделий), фотозоны на патриотическую тематику, полевая кухня, где все желающие могли отведать вкусной каши с мясом и попить чай со сладостями, яркие выступления и, самое главное, положительные эмоции, общение и новые знакомства.

Сопровождающий группы из Венева Тульской области Бакланова Н.В. отметила, что очень серьезно отнеслась к участию в фестивале.

«На протяжении длительного времени наши граждане „элегантного“ возраста совместно с культорганизатором и другими специалистами подбирали музыкальный репертуар, движения для постановки танца, сценические костюмы, одним словом, жили эмоциями от предвкушения Фестиваля. А сколько времени, воображения и сил ушло на подготовку костюмов для танцев, наши мастерицы кроили и шили платья самостоятельно», — отметила Бакланова.

Участники фестиваля искренне были рады теплому приему, благодарили друг друга за прекрасный концерт, произносили теплые слова благодарности организаторам мероприятия, а уезжали с прекрасным настроением, массой положительных эмоций.

Организаторы фестиваля благодарят всех участников и будут очень рады новым встречам с ними.

Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. А ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.