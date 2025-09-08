Более 20 тыс человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове

В Подмосковье завершился III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина. В Центральном парке Реутова состоялся заключительный гала-концерт. Мероприятие посетили более 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Третий сезон фестиваля „Город танцует в парках“ подошел к концу и завершился масштабным гала-концертом. Стоит отметить, что за это время проект сильно вырос и трансформировался. Нам удалось создать профессиональное сообщество танцоров Московской области, открыть для участников фестиваля путь в большой мир танца и познакомить зрителей с талантливыми танцорами из Подмосковья, а в этом году, и из разных уголков России. Действительно важно и то, что проект „Город танцует в парках“ не утратил своей популярности, а наоборот, стал еще более востребованным среди жителей и гостей Московской области», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В рамках гала-концерта зрители увидели выступления 64 финалистов, из них 8 — победители федерального дня фестиваля, 56 — финалисты из Подмосковья.

По итогам третьего сезона фестиваля победителями федерального уровня стали:

Алиса Матвеева, г. Тверь (номинация «Сольный исполнитель»);

Танцевальный коллектив Free Dance Family, г. Москва (номинация «Танцевальный коллектив»).

Победители областного этапа:

Аделина Вердиян, г. о. Люберцы (номинация «Сольный исполнитель»);

Танцевальный коллектив Grizly, г. о. Коломна (номинация «Танцевальный коллектив»).

Помимо этого, членами жюри были вручены специальные призы:

Амалия Латыпова, г. о. Балашиха, станет участницей фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева;

София Ткачева, г. Волгоград, пройдет стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы;

Руководителя-хореографа танцевального коллектива Voltage Георгия Гогичаева, м. о. Луховицы, Катя Решетникова пригласила на фестиваль СЕВЕР DANCE FOREVER 28–30 ноября.

Хореографическая студия «Сильфида» из Серпухова выступит в Международном Доме музыки 29 ноября на «КЕД» концерте.

Оценивал выступления конкурсантов звездный состав жюри: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер Егор Дружинин; хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев; танцовщица и хореограф Катя Решетникова; танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущими концерта стали Юлия Костюшкина и Михаил Башкатов.

Перед зрителями выступили популярные танцоры, победители и участники шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и др. популярных телевизионных проектов: команды «КЕД», Obc Crew, Red haze, Whip head и Essentia, а также Вахо, Артем Сидоров, Лука, Аслан и Алена Кумбарули.

Концертная программа прошла при участии хедлайнера, певицы MONA, а также певицы, резидента арт-кластера «Таврида.АРТ» Вари Судиной.

Отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил в этом году с 17 мая по 29 июня в 31 парке Подмосковья. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципальных образований Московской области представили свои конкурсные номера профессиональным членам жюри. В рамках федерального дня 17 мая выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах выступили более 3,5 тысяч участников.

Подробная информация о проекте на сайте городтанцует.рф и в официальной группе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.