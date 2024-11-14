Более 20 бесплатных мероприятий проведут в трех парках Подольска до 17 ноября

В парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и детском парке Подольска до 17 ноября проведут более 20 бесплатных мероприятий для детей старше 3 лет, подростков и взрослых любого возраста. В том числе занятия по скандинавской ходьбе для участников «Активного долголетия», совместные пробежки для молодежи, игровые программы и мастер-классы, интеллектуальные викторины для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С наступлением холодов зону аттракционов закрыли до весны. С приходом золотой осени появилось много мест для креативной фотосессии в парках. Скоро пушистый белый ковер создаст волшебную атмосферу приближающегося праздника.

На этой неделе крупных областных и городских мероприятий в парках не планируется, однако все самое интересное, связанное с новогодними программами, еще впереди.

Подольские парки привлекательны не только для местных жителей, но и для туристов. Они имеют большую историю своего основания и развития, богаты на интересные памятники, красивые архитектурные объекты и природный мир. В парках проводят экскурсии, краеведческие мероприятия и другие акции учреждений культуры. Многие такие мероприятия привязаны к праздникам и памятным датам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.