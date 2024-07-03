Более 16 тысяч гостей посетили цикл мероприятий про собак в столице

Показательные выступления служебных собак, консультации ветеринаров и лекции кинологов провели в Москве с 1 по 30 июня в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник». Его гостями стали свыше 16 тыс. человек, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, за месяц в 46 столичных районах состоялось более 50 мероприятий.

«Они прошли на площадках для прогулок с четвероногими друзьями, благоустроенных по проекту „Питомцы в Москве“. Все желающие могли посмотреть зрелищные шоу и получить рекомендации по уходу за своими любимцами», — добавила она.

Ключевым событием цикла назвали чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити. Так называют преодоление полосы препятствий на скорость. Его провели в крупнейшем в столице специально оборудованном парке на Кольской улице. Участниками соревнований стали около 70 спортивных пар из РФ и Белоруссии.

Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район" Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район" Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район" Фото - © Пресс-служба АНО "Мой район"

Свое мастерство в показательных выступлениях показали сотрудники и их подопечные из министерства внутренних дел РФ, Федеральной таможенной службы, пожарно-спасательного центра. Также в ходе мероприятий состоялись открытые уроки с собаками-проводниками и поводырями. Помимо этого, были открыты мобильные пункты с ветеринарами и грумерами.

На лекциях гости узнали, как поддерживать здоровье и физическую активность представителей разных пород собак, как подбирать им необходимую нагрузку. Специалисты поделились, почему животные незаменимы во время спасательных работ и как еще они помогают людям.

До 8 сентября в Москве проходит фотовыставка «Друг, спасатель, защитник: история безусловной преданности». Москвичи и гости города смогут узнать больше о дружбе собаки и человека.

Проект «Питомцы в Москве» реализуют в рамках программы мэра Москвы «Мой район». С 2021 года в столице появляются современные площадки для прогулок с домашними любимцами.