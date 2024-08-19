Более 16 тыс гостей посетили X фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» завершился юбилейный Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Его посетили более 16 тыс. человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В этом году мы празднуем юбилей фестиваля — 10 лет. Из года в год он собирает огромное количество зрителей, и программа всегда готовит что-то новое для них. Например, в этот раз впервые в рамках проекта был представлен театрально-музыкальный спектакль „Джаз от первого лица“, посвященный столетию российского джаза. Фестиваль отмечает десятилетие в год семьи. Это очень символично, ведь на такие мероприятия приходит много семей с детьми. Мы будем продолжать поддерживать фестиваль, и уверен, что количество его посетителей будет только расти», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В этом году для зрителей подготовили две сцены, на которых свое творчество продемонстрировали известные джазмены и музыканты других направлений с джазовыми программами. Хедлайнерами проекта стали Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set), также на фестивале выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие.

«Вот уже 10 лет мы делаем этот фестиваль, который так гармонично наполняет территорию старинной усадьбы великолепной музыкой. Десять лет мы встречаемся здесь с потрясающими зрителями, которых с каждым годом становится все больше и больше. С каждым фестивалем к нам приходит все больше партнеров, в том числе и стратегических, которые нас поддерживают. У нас выступают зарубежные и отечественные артисты, которые демонстрируют мастерство мирового уровня. С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее. Мы стараемся показывать красоту Подмосковья всеми возможными способами, поскольку приезжать сюда и выступать на сцене — сплошное удовольствие», — рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

За 10 лет существования стало традицией приходить на «Jazzовые сезоны» всей семьей. Здесь царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня. При этом музыка может стать не только объектом вдохновения, но и средством объединения людей друг с другом.

«Сейчас тяжелые времена, и мы должны объединяться. Я считаю, что музыка является одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются — из Курской и Белгородской областей», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

На территории музея «Горки Ленинские» для гостей подготовили мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, а также спортивные активности и большой фудкорт.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.