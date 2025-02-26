Более 15 тыс читателей отметили День защитника Отечества в библиотеках Подмосковья

Подмосковные библиотеки организовали более 1 тысячи мероприятий ко Дню защитника Отечества. В них приняли участие свыше 15 тысяч человек, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

В модельной библиотеке № 14, г. о. Королев, детям рассказали о творческом пути писателя В. П. Катаева, который в годы войны работал военным корреспондентом.

В Центральной библиотеке Лотошина состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Коллектив ЦКиД «Факел» и городские библиотеки г. о. Фрязино организовали для школьников квест «Герои нашего города». Ребята прошли по маршруту Аллея Героев — Детская библиотека — Центральная библиотека — Площадь Победы, по пути отвечая на вопросы о Великой Отечественной войне и выполняя тематические задания.

Библиотекарей г. о. Домодедово наградили за участие в создании Книги памяти об их земляках-участниках Великой Отечественной войны.

В Центральной библиотеке Павловского Посада прошла встреча с участниками специальной военной операции. Их поздравили с праздником и рассказали о мерах социальной поддержки для ветеранов боевых действий.

В Истринской центральной библиотеке состоялась ежегодная патриотическая акция в поддержку участников СВО. Дети подготовили более 300 рисунков для бойцов.

Литературно-музыкальные вечера прошли в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина г. Ногинска, Центральной библиотеке г. Чехов и Черноголовской библиотеке.

Тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне и Российской армии открылись в Электростали, Балашихе и Егорьевске. В Музее книги детской библиотеки «Буратино», г. о. Электросталь, заработала выставка «Позывной: Победа!», а в детской модельной библиотеке Балашихи — тематическая предметная экспозиция «Есть в памяти слово ПОБЕДА». В Центральной библиотеке им. В. И. Смирнова, г. о. Егорьевск, юные читатели изучили книги, представленные на выставке «Мужество, доблесть и честь», а в Городской библиотеке города для учащихся 8-х классов состоялся исторический экскурс «Герои родины своей».

Мастер-классы по созданию сувениров для Защитников Отечества прошли в Центральной библиотеке Рузы, Центральной библиотеке Видного, Клементьевской библиотеке, г. о. Сергиев Посад и других библиотеках Подмосковья.

Продолжается областная акция «Путь героя» посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ролики о своих героях, которые записывают читатели библиотек Подмосковья, размещаются во Вконтакте. К акции присоединились коллеги из Оренбурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.