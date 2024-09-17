Более 15 тыс человек посетили яблочно-книжный фестиваль в Коломне

В Коломне завершился XII яблочно-книжный фестиваль, который проходил в течение двух первых суббот сентября. Его посетили более 15 тысяч жителей и гостей округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Темой этого года была «Угощение садом». Она объединила в себе такие практики, как наслаждение плодами сада, погружение вместе с историками и музейщиками в садовое наследие, размышления с писателями о саде как месте для творчества и источнике вдохновения.

«Фестиваль соединяет разное — новую литературу и вкус кисло-сладкой антоновки, шум плодовых садов и узоры коломенских шелковых тканей, искусство современных художников и исторические виды старого русского города. Все это Коломна сегодня, и мы щедро делимся ею с гостями и участниками фестиваля», — отметила креативный продюсер фестиваля, арт-директор музейного кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас.

В первый день фестиваля, 7 сентября, на главной сцене было объявлено о создании Фонда друзей Коломны.

«Мы создали Фонд друзей Коломны, чтобы направить созидательную энергию и фокус нашего внимания на сохранение исторической части Коломны и делать это вместе с людьми, которые живут здесь, вокруг нас. Мы хотим создать сообщество и объединить творцов, социальных и культурных предпринимателей и все вместе инициировать новые уникальные проекты, привлекая на них финансирование. Только через культуру сообщество способно почувствовать свою сопричастность к чему-то большому, ценному и значимому», — рассказала учредитель фонда, социальный предприниматель, креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.

В этом году у гостей фестиваля была уникальная возможность принять участие в беседе с писателями Денисом Драгунским, Сашей Николаенко, Григорием Служителем, Мариной Бородицкой в открытой литературной студии; обсудить садовое наследие с ландшафтными архитекторами, историками и директорами музеев-усадеб и домов-музеев писателей: Льва Толстого в Ясной Поляне, Антона Чехова в Мелихове и Бориса Пастернака в Переделкине; создать ботанический атлас Коломны в лаборатории «Ботаническое время» вместе с художниками Натальей Чобанян, Леной Скрипкиной и ботаником Ольгой Яценко.

Музыкальную программу фестиваля составили солисты «Студии новой музыки», ансамбль современного фолка «Невага» и перкуссионисты PercaRUS Group. Театральные постановки Театра.DOC, театрального проекта «Играем книгу», уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга предложили зрителям вместе поразмышлять на актуальные темы. Обязательную гастрономическую часть фестиваля составили яблочные и не только специалитеты от коломенских производителей и фермеров. На городском обеде во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» можно было послушать рассказы старожилов Коломны, а музей-лаборатория «Шелковая фабрика» представил выставку «Шелковый сад».

В книжной части фестиваля свои новинки представили более чем 40 издательств.

«Фестиваль за 12 лет вырос в масштабное событие, получил несколько профессиональных наград. Например, только в этом году фестиваль стал победителем областного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Мы благодарны Российскому фонду культуры, который поддерживает нас уже пять лет, и администрации городского округа Коломна, без которых этот праздник для жителей и гостей города не случился бы», — сказала директор фестиваля Дарья Салмина.

С каждым годом программа фестиваля становится разнообразней и насыщенней, он привлекает новых партнеров. В этом году впервые удалось объединить в один яблочный гастромаршрут восемь кафе и ресторанов города. С партнерами — коломенским «Трамваем желания» и гостиницей «40-й меридиан» — предложили новые форматы и маршруты для знакомства с городом: прокатиться с экскурсией на трамвае или по реке. Совместно с рекомендательным книжным сервисом «Лайвлиб» подготовили обзор издательских новинок книжного маркета фестиваля и проведено событие на площадке еще одного партнера фестиваля — «Библиотечной системы Коломны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.