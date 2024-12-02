Более 120 тыс человек побывали на открытии зимнего сезона в парках Подмосковья

1 декабря в 80 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Мероприятие собрало свыше 120 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день в парках открыли 47 резиденций и приемных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков и зажгли огни на 138 новогодних елках. Для посетителей провели концерты, спектакли, интерактивные представления, ярмарки и другие активности.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей был организован интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу-выступление с символом 2025 года — семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые увидели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

В парке Мира Мытищ открылась Почта и Резиденция Деда Мороза, предметы интерьера которой выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей был показан спектакль «Морозко».

В парке «Ёлочки» в Домодедове стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. В парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

В Центральном парке Пушкино была организована арт-ярмарка «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.