Более 12 тыс человек посетили первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»

В парках Подмосковья начался второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. 18 и 19 мая прошли первые концерты в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске и Шатуре. За выходные фестиваль посетило почти 12,5 тыс. человек. В конкурсной программе приняли участие 692 человека, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Идейный замысел фестиваля не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только в телевизоре. Они могут увидеть их, вдохновляться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе от них прямо здесь, возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника, ведь танец им и является», — рассказал художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин.

Концерт в парке культуры и отдыха Волоколамского округа посетило 1 100 человек, в парке «Ривьера» Можайского городского округа — 1 500 человек, в центральном парке Наро-Фоминского городского округа — 1 800 человек. В сквере им. Зайцева городского округа Коломна концерт посмотрели 3 500 зрителей, в парк «200 лет Егорьевску» — 2 500 человек, а в парк культуры и отдыха им. Гагарина городского округа Шатура — 2 000 посетителей.

Финалистами стали следующие команды: танцевальный коллектив funKy kiDs (Волоколамский округ), студия танца ЭКШН (округ Руза), коллектив «Линия Танца» (Можайский округ), танцевальная студия City Dance Studio (округ Коломна), танцевальный коллектив «Новое искусство» (округ Шатура).

В Егорьевске члены жюри отметили сразу 3 коллектива. Финалистами от городского округа стали 2 команды: ансамбль эстрадно-современного танца «Аксель» и школа танцев Ольги Ушаковой.

Специальным призом награжден танцевальный коллектив «Захват» — они примут участие в съемке телесериала Егора Дружинина о танцах. Члены жюри назвали Егорьевск «столицей хип-хопа Подмосковья».

«Мы очень рады, что второй сезон фестиваля стартовал. Первые концерты всегда самые запоминающиеся, и мы получили теплый прием и яркие эмоции от зрителей. Атмосфера в парках Подмосковья вдохновляет и заряжает не только самих посетителей, но и участников. Это в очередной раз говорит о том, что фестиваль важен для жителей и гостей нашего региона и танцевальной индустрии в целом», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталий Уливанов, Софа, Ева Уварова, Брайан и другие.

Фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробное расписание на сайте городтанцует.рф. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.