Более 11,5 тыс человек посетили «Зимние рекорды» в парках Подмосковья 20 декабря

Общеобластное спортивное мероприятие «Зимние рекорды» прошло 20 декабря в 64 парках Московской области и собрало более 11,5 тыс участников, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 64 парках Московской области 20 декабря состоялось спортивное мероприятие «Зимние рекорды». Гости приняли участие в турнирах «Кубок белого валенка», массовых забегах, спортивных мастер-классах, а также посетили выставки, концертные программы и другие активности.

В Жуковском для посетителей провели разминку с тренером, забег «5 верст», турниры по волейболу и футболу, спортивные игры и соревнования по шахматам. В Долгопрудном в Центральном парке Победы прошли «ДедМорозная разминка», эстафеты для детей, занятие по скандинавской ходьбе, командное состязание «Гонка клюшек», конференция Дедов Морозов и выступления фигуристов. Работали чайная станция и зона теплого очага.

В Подольске в парке им. В. Талалихина состоялись костюмированный забег Дедов Морозов, праздничная дискотека, открытая тренировка по хоккею и массовая зарядка. В Наро-Фоминске в Центральном парке им. В.В. Воровского прошли массовая зарядка, занятие скандинавской ходьбой, турнир по зимнему волейболу и фотовыставка о спортсменах округа.

В Щелково в парке «Детский городок» организовали эстафету-квиз, танцевальную разминку, мастер-класс по зимним видам спорта, а также анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Организаторами выступили министерство культуры и туризма, министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.