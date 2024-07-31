Более 1,1 тыс дизайнеров хотят поучаствовать в третьей Московской неделе моды

Организатор третьей Московской недели моды — фонд моды при поддержке правительства Москвы — получил более 1,1 тыс. заявок на участие от дизайнеров, сообщила заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Стать участниками мероприятия хотят более 1,1 тыс. дизайнеров из 110 российских городов. При этом их международные коллеги также планируют показать свои работы в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 9 октября.

«Жители столицы и туристы увидят разноплановые коллекции отечественных брендов, отобранные экспертным советом. Свои новинки презентуют и представители индустрии из других стран, например Индии, Китая, Южно-Африканской Республики и Индонезии», — рассказала Сергунина.

Посетители Московской недели моды смогут купить одежду, обувь и аксессуары на модном маркете, который будет работать в рамках мероприятия. Также для участников проведут лекции ведущие специалисты, а еще пройдет фестиваль короткометражек.