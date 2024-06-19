Более 1 тыс книг передаст библиотека Подмосковья в реабилитационный центр

Губернская библиотека 18 июня привезла более 1 000 книг в подмосковный центр социально-медицинской реабилитации «Ясенки». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пациенты, проходящие здесь лечение, много читают, поэтому сотрудники Губернской библиотеки решили помочь медицинскому учреждению с увеличением и обновлением книжного фонда. В дар реабилитационному центру передали новые издания в самых разных жанрах: от нонфикшн до классики и бестселлеров. Все книги были тщательно отобраны сотрудниками библиотеки и представляют собой образцы качественной литературы.

Сотрудники «Ясенок» отмечают, что перед выпиской большинство подопечных непременно спешат дочитать книгу до конца.

Московская губернская универсальная библиотека является центральной библиотекой региона с 1919 года. При библиотеке работают научно-исследовательский и организационно-методический центры по библиотечному обслуживанию.

Книжный фонд Московской губернской универсальной библиотеки насчитывает более 1 миллиона единиц хранения по различным отраслям знаний. Это одно из самых крупных книжных собраний Центрального федерального округа. Губернская библиотека формирует фонды краеведческой и местной печати, изданной на территории области и является центром краеведческой библиографии.

Также в Московской области действует сервис «Библиотеки Подмосковья» https://biblio.mosreg.ru/ — единый электронный билет во все библиотеки региона. У его пользователей есть возможность выбрать и забронировать книгу из более, чем 8 млн изданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.