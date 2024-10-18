Бойцы СВО с семьями смогут посетить бесплатные экскурсии на ВДНХ 19–25 октября

Для участников специальной военной операции и их семей будет предоставлена возможность бесплатно посетить выставки Музея кино и Музея Востока, а также ряд других площадок, которые входят в состав Музейного города на ВДНХ, сообщает «Вечерняя Москва».

С 19 по 25 октября в экспозиционном комплексе пройдет мероприятие под названием «Музейная неделя», в ходе которого подготовлены уникальные экскурсионные программы. Кроме того, в некоторых учреждениях посетителям будет предоставлена возможность приобрести льготные билеты.

В Музее кино гости смогут ознакомиться с костюмами, снимками, афишами и плакатами, а также с редкой видеоаппаратурой — все это связано с жизнью выдающихся деятелей российского кинематографа.

В Музее Востока проходит выставка под названием «Миры Майтреи», приуроченная к 150-летию выдающегося художника Николая Рериха. В рамках экспозиции представлены его произведения, в том числе скульптуры и традиционные буддийские картины.

Музей Востока и Музей кино присоединились к акции в поддержку участников СВО и их семей. Бесплатный билет можно оформить как через интернет, так и в билетных кассах.