Богослужение в память о жертвах 1930-х годов прошло на Бутовском полигоне в Ленинском округе

На территории мемориального комплекса «Бутовский полигон» состоялось ежегодное Соборное богослужение в память о жертвах политических репрессиий. Его провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, которого приветствовал на территории муниципалитета глава округа Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Здесь, в Бутово, куда ни посмотришь — везде могилы невинно пострадавших мучеников. В том числе около 1000 человек были осуждены на смерть за исповедание православной веры. День их поминовения — это урок-назидание, предупреждение и для властей, и для нас всех: не поступайте так, не придавайте неповинных жестокой участи», — приводятся в сообщении слова Патриаршего наместника Московской Митрополии.

В пресс-службе уточнили, что «Бутовский полигон» — одно из крупнейших в Московском регионе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессиий. В 37-38 годах прошлого века здесь безвинно погибли более 20 тысяч человек: представители разных национальностей, вероисповеданий и сословий: рабочие и крестьяне, служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и государственные деятели, представители духовенства. Имена всех невинно осужденных высечены на гранитных стенах мемориала. Традиционные богослужения совершаются здесь ежегодно с мая 2000 года.

«5 ноября 1937 года здесь расстрелян мой прадедушка протоиерей Владимир Абарцумов — священники Русской православной церкви. Мы приезжаем сюда всей семьей каждый год в день Патриарших богослужений. Своим детям я тоже рассказала об их предке. Мы не должны забывать историю своей семьи, в том числе ее самые страшные страницы», — рассказала прихожанка Татьяна Кузьмичева.

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